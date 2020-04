1. Drôle de mise au vert

Depuis le début du confinement, Pat Burgener multiplie les vidéos sur les réseaux sociaux pour tuer le temps et faire rire ses fans. Le Vaudois s'est essayé au snowboard printanier sur les pentes de Crans-Montana avec un ami. «C'est le futur», a prédit celui qui est aussi à l'aise avec une guitare entre les mains.

2. Subban chargé par son molosse

Lindsey Vonn et P.K. Subban sont aussi très actifs en ligne. La skieuse a publié une vidéo où la chienne du couple tente de rattraper une balle. Ne maîtrisant pas sa course effrénée, le molosse a percuté son maître. «Ouch. Grosse charge de Lucy sur PK. Elle a regardé trop de vidéos de Peter Forsberg», s'est amusée l'ancienne reine du cirque blanc.

3. Bonne nuit les enfants

Gigi Buffon s'est transformé en marchant de la sable. Le portier de la Juventus a participé à l'initiative «Casa Buonanotte», liée à la protection civile italienne, qui aide les bambins à s'endormir en écoutant des histoires. L'Italien lit le conte «Il cavallino e il fiume», littéralement «Le petit cheval et la rivière», à ses plus jeunes admirateurs. Son coéquipier à Turin, Leonardo Bonucci, s'est aussi adonné à la lecture pour la bonne cause.

4. Partie de morpion verticale

Daniil Krapivnikov compte près d'un demi-million d'abonnés sur sa page Instagram. Pour sa dernière vidéo, le footballeur russe a défié un ami à une partie de morpion balle au pied.

5. Des «Reds» dans leur salon

En ce 15 avril, le club de Liverpool a rendu hommage aux 96 personnes décédées lors de la catastrophe de Hillsborough, survenue en 1989. Le capitaine Henderson et l'entraîneur Klopp ont adressé des messages aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par la tragédie.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn — Liverpool FC (at ????) (@LFC) April 15, 2020

Sur une note plus heureuse, le club avait partagé la veille des extraits d'une séance d'entraînement à domicile de la première équipe. A l'image de Sadio Mané, les joueurs du LFC semblaient quelque peu dissipés.