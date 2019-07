Le No 1 mondial, Steve Guerdat, a signé dimanche un brillant succès dans le cadre de la Pan American Cup à Calgary, dont il s’est adjugé le Grand Prix 5*. Le Jurassien de 37 ans a été l’un des six cavaliers à réussir un sans-faute durant la manche initiale. En barrage, Guerdat et son cheval français Venard de Cerisy ont réussi un véritable tour de force en s’imposant en 43’’95 devant l’Irlandais Brian Cournane (45’’54) et l’Américaine Jennifer Gates (46’’73).

«J’avais l’avantage de partir le dernier et je voulais tout faire pour gagner et ramener une victoire à la maison. Comme je dois rentrer en Suisse avant l’ultime semaine, c’était ma dernière chance!», a confié le champion olympique de 2012 au «Cavalier Romand». Steve Guerdat rentrera ensuite participer au CSI 3* d’Albführen (All). Il était le seul représentant de la Suisse dans ce GP.

(nxp)