A Ouchy, l’Ethiopien Woldesmayat Ayele Tsige a remporté dimanche le Lausanne Marathon en 2 h 22’11’’. Il a devancé le Français Kumbi Bechere et le Kenyan Isaac Mayo. Le Valaisan François Leboeuf a terminé meilleur suisse au pied du podium à l’occasion de sa deuxième course sur la distance. Chez les dames, la victoire a souri à la Vaudoise Simone Troxler en 2 h 42’30’’, devant la Française Aline Camboulives et l’Ethiopienne Tsige Worku.

Un record sur les 10 km

Derrière l’épreuve phare, on a assisté à quelques petits coups d’éclat. Ainsi, l’Ethiopienne Helen Bekele Tola a réussi la onzième performance mondiale de l’année sur le 10 km, en 30’46’’ (un temps en attente d’homologation), record de l’épreuve lausannoise. L’athlète du Stade Genève, tenante du titre, a par ailleurs amélioré de plus de trente secondes son «chrono» de l’édition précédente. Dans la même épreuve, sa compatriote Merine Meseret Gezahegn, sa dauphine sur le dernier Morat-Fribourg, a amélioré le meilleur temps du semi-marathon, reliant la Tour-de-Peilz et Lausanne en 1 h 12’44’’.

Chez les messieurs, la course des 10 km a souri à Tesfaye Felfele. L’Erythréen a réussi l’exploit de battre Bernard Metheka, quadruple tenant du titre, en 29 minutes. L’Ethiopien de Lausanne Wodajo Alemayehu a quant à lui gagné le semi-marathon en 1 h 07’.

Oliver Dufour