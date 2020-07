Dans un univers parallèle, le Letzigrund de Zurich aurait dû accueillir les meilleurs athlètes de la planète pour les finales de la «Ligue de diamant» au mois de septembre. L’apothéose de la saison quelques semaines après le feu d’artifice des Jeux olympiques de Tokyo. Mais, la pandémie mondiale est passée par là et l'athlétisme a dû trouver d’autres solutions. Le «Weltklasse» a organisé jeudi soir ses «Inspiration Games» avec huit compétitions organisées dans sept stades à travers le monde.

Lea Sprunger deuxième du 300 mètres haies

Sur 150 mètres, Mujinga Kambundji - qui courait à Zurich - a été battue (3e, 17’’28) par la légende Allyson Felix depuis la Californie (16’’81). Dans la foulée, Lea Sprunger s’est alignée sur 300 mètres haies au Letzigrund. La Vaudoise a pris la deuxième place de la course en (39’’27) derrière Georganne Moline (39’’10) qui courait depuis Walnut en Californie. L’Américaine avait remplacé au dernier moment sa compatriote Dalilah Muhammad, détentrice du record du monde sur 400 mètres haies.

En clôture de soirée, le relais féminin suisse s’est aligné sur 3 x 100 mètres. Kambundji, Ajla Del Ponte et Riccarda Dietsche (2e, 32’’50) ont subi la loi du trio américain (32’'25). Les 30 athlètes au programme étaient répartis en trois équipes: les États-Unis, l’Europe et le Reste du monde. Les Nord-Américains ont cumulé le plus grand nombre de points pour remporter une victoire exhibition.

Ugo Curty