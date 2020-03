Sur la ligne, les Helvètes avaient pourtant longtemps cru finir «bronzées», elles qui avaient terminé dans le sillage des Polonaises et des Allemandes. Mais le jury a fini par décider de mettre hors-cours les deux premières formations à avoir passé la ligne d'arrivée, qui s'étaient tout simplement trompées de parcours. Les dernières relayeuses avaient, en effet, emprunté un autre tracé!

Du coup, ce sont Kälin, Weber, Lozza et Wigger qui sont montées sur la plus haute marche du podium, après une deuxième partie de course entièrement maîtrisée. Elles comptaient près de 25 secondes d'avance sur les Américaines à 800 mètres de l'arrivée! Au classement officiel, elles ont finalement devancé les Etats-Unis de 4,9 secondes et la Suède de 14,2 secondes.

Il s’agit déjà de la quatrième médaille récoltée par la Suisse lors de ces Mondiaux juniors.