On sait que, depuis 2016, l'ancien champion du monde des poids lourds Miky Tyson (52 ans) s'est lancé dans le business du cannabis. Il a en effet ouvert cette année-là le «Tyson Ranch», une ferme dévolue à la culture de la weed, dont la culture et l'usage récréatif ont été légalisés en Californie.

A travers son groupe «Tyson Holistic Holdings», Tyson voit encore plus loin. L'été prochain, il ouvrira ainsi son propre village de vacances pour fumeurs de joints. Ce complexe de 165 hectares comprendra un grand hôtel, un terrain de camping de luxe, de même qu'un centre de recherches et une petite université privée axés sur le cannabis.

«J’ai combattu pendant plus de 20 ans, et mon corps est resté très marqué, a expliqué Tyson dans le magazine «Canna­tech Today». J’ai subi deux opéra­tions et j’uti­lise la marijuana pour calmer mes nerfs et apai­ser la douleurs. Avant cela, les méde­cins m’avaient mis sous opioïdes et ça m’a foutu en l’air.»

Un festival de musique

Voilà pourquoi il a décidé de construire ce vaste village de vacances, qui ressemble à un centre de relaxation pour adeptes de la fumettes. L'endroit sera doté de nombreux espaces destinés au repos et à la relaxation, comme une «Lazy River» (littéralement: «Rivière de paresse») qui va entourer la propriété.

Tyson prévoit aussi d'organiser un festival de musique dans l'enceinte de son village de vacances. Couplée à la présence de 420 jeux et d'une exposition destinée au wellness, cette expérience permettra aux festivaliers - en plus des concerts - d'en apprendre plus sur les nombreux bienfaits du cannabis.

Sur le ring, Mike Tyson envoyait ses adversaires au tapis en quelques secondes. Maintenant qu'il a pris sa retraite, il se bat pour le bien-être de chacun. «Le cannabis, c'est le futur, affirme ainsi Tyson. Tôt ou tard, tout le monde devra bien l'admettre.» (nxp)