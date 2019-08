Le Real Club de Guadalmina, situé près de Malaga, a accueilli une compétition de golf assez particulière puisqu’il s’agissait de terminer – avec succès! – le trou No 10 le plus rapidement possible. Le défi imposait à chaque compétiteur de terminer le trou de 457 m (Par 5) en emportant ses clubs avec lui.

A ce petit jeu, c’est le golfeur Thomas Detry, un Belge de 26 ans, qui s’est montré le plus rapide, abaissant l’officiel record du monde (1’33’’) de quatre secondes, ce qui lui a permis d'entrer dans le Guinness Book.

Un record à apprécier comme il se doit, avec une vidéo aussi déjantée que rafraîchissante.