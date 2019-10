Le champion de boxe Errol Spence Jr s’est fait très peur. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur une route texane, le champion des catégories «welters» WBC et IBF roulait très vite au volant de sa Ferrari avant d’en perdre le contrôle. Lors du très violent impact, le sportif a été éjecté de son bolide. Il a été emmené aux soins intensifs dans un hôpital de Dallas. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais le boxeur reste hospitalisé. Plusieurs sources avancent qu’il ne se serait rien cassé dans l’accident.

L’homme de 29 ans était seul dans le véhicule et ne portait pas de ceinture de sécurité lorsque l’accident a eu lieu. La police de Dallas enquête maintenant sur les circonstances de cette embardée. Le sportif avait publié une vidéo sur Instagram où on le voyait faire la fête dans un bar plus tôt dans la nuit.

Cet événement va sûrement donner un coup d’arrêt aux belles performances du boxeur qui avait remporté la ceinture WBC au terme d’un combat contre Shawn Porter durant le mois de septembre.

Errol Spence Jr. est toujours invaincu en 26 combats et prévoyait de se mesurer à Danny Garcia en janvier.