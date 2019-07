Mais comment Igors Rausis (58 ans), un joueur tchèque d’origine lettone, a-t-il réussi à passer de la 200e place au 56e rang de la hiérarchie mondiale en quelques mois? Cette fulgurante progression, ainsi que le narre «Le Figaro» avait étonné les spécialistes et ne semblait pas explicables par leur seule science de ce quinquagénaire, qui avait toujours bénéficié d’une excellente réputation.

@sagarchess1 for @ChessBase : 58-year-old GM Igors Rausis accused of cheating | https://t.co/9OPZVvG1SX pic.twitter.com/MnrSWbTQgt

La réponse est tombée récemment lors d’un tournoi organisé à Strasbourg. Et elle s’appelle «tricherie»!

Filou, Rausis planquait son téléphone dit intelligent, un appareil qui contenait un moteur d’analyse des parties, dans les toilettes avant de prendre place à la table de jeu. Dans les moments critiques de ses parties, il réclamait une pause pipi et se précipitait aux WC pour consulter son portable qui lui fournissait la stratégie à appliquer.

