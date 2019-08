Simona Aebersold est en train de réaliser une grande semaine en Norvège. Déjà médaillée de bronze en longue distance, la Bernoise de 21 ans a décroché l'argent sur moyenne distance, ce vendredi. Elle n'a été devancée que de cinq secondes par la Suédoise Tove Alexandersson.

Tove Alexandersson (SWE) has been the fastest woman in @orienteeringWOC Middle Distance!



Simona Aebersold was only 5 seconds later than the Swede!



Finally,Natalia Gemperle (RUS) and Venla Harju (FIN) were the third fastest women!