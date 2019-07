Nico Beeler et Marco Krattiger, qui font équipe depuis 2017, ont remporté leur première victoire dans un tournoi du World Tour. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Saint-Gallois de 26 ans et le Thurgovien de 25 ans ont battu les Canadiens Ben Saxton et Grant O’Gorman en finale de l’épreuve d’Edmonton (trois étoiles) dotée de 150’000 dollars.

En Alberta, sur le sable du court central du Northlands Park, le duo suisse s’est imposé 2-1 (21-15 23-25 15-8) dans une enceinte acquise à la cause de leurs adversaires. Il a eu la possibilité de clore le débat dans le deuxième set, mais, à cause d’une baisse de régime, il n’est pas parvenu à exploiter une balle de match. «J’avais des frissons durant la partie et lorsque l’hymne helvétique a retenti, a expliqué, tout sourire, Krattiger après avoir gommé ce passage à vide et nettement dominé la troisième manche. La nuit qui précédait le match, je m’imaginais avec la médaille d’or autour du cou et, maintenant, je l’ai. Par le passé chaque fois que je voyais une médaille du World Tour, j’avais envie de la toucher. C’est incroyable d’en avoir désormais une qui m’appartient.»

Nico Beeler n’était pas moins radieux. «C’était tout simplement un jour parfait pour nous, a-t-il résumé. En fait, ce match a constitué un très bon résumé de ce que nous avons accompli ces derniers mois. Cette saison, nous avons connu de bons matches, mais aussi des parties dans lesquelles nous n’étions pas terribles. Mais nous avons trouvé les solutions pour rebondir. J’en suis particulièrement fier.»

Ce succès est le premier d’une paire suisse dans un tournoi du World Tour depuis le mois de juin 2006. Il y a 13 ans et un mois, les médaillés de bronze des Jeux olympiques d’Athènes 2004 Patrick Heuscher et Stefan Kobel s’étaient approprié la compétition de Roseto, en Italie. «Je ne savais pas à quand remontait la dernière victoire d’une équipe masculine de mon pays, a rigolé Marco Krattiger. Mais j’avais conscience qu’elle remontait à un sacré bout de temps.»