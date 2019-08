Le nombreux public de Crans-Montana peut toujours espérer assister à une victoire de Rory McIlroy, dimanche à l’Omega European Masters. Après trois tours, le No 2 mondial est au contact de la tête du classement. Avec un total de -11 (-1 samedi), il compte toutefois trois coups de retard sur le leader, l’Argentin Andres Romero (-14).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Nord-Irlandais semble avoir une certaine marge de progression devant lui en vue de la journée de dimanche (encore quatre bogeys lors du troisième tour et deux balles dans l’eau, au 14 et au 18). S’il souhaite régler le contentieux qu’il a avec le tournoi valaisan depuis sa défaite en play-off de 2008, il devra monter en puissance et gagner en constance. D’autant que les prétendants au titre sont nombreux, avec douze joueurs en quatre coups devant, dont deux autres têtes d’affiche du tournoi, l’Anglais Tommy Fleetwood (-12) et l’Espagnol Sergio Garcia (-10).

C’en est en revanche terminé des espoirs de triplé pour le double tenant du titre Matthew Fitzpatrick, 71e après avoir rendu une carte de 73 (+3) samedi.