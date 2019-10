Steve Guerdat et Martin Fuchs seront à nouveau les figures de proue de la délégation de cavaliers suisses présente au Concours hippique international de Genève. Le plus grand rendez-vous indoor de l’année, dernière manche du circuit Rolex Grand Slam, accueillera au total 26 sauteurs d’obstacles aux couleurs helvétiques. Une dizaine d’entre eux compose la sélection officielle. Aux côtés de Fuchs et Guerdat, respectivement champion d’Europe et détenteur de la Coupe du monde, on retrouve Bryan Balsiger, Janika Sprunger, Pius Schwizer, Beat Mändli, Niklaus Rutschi, Paul Estermann, Arthur da Silva et Werner Muff.

Sept autres cavaliers issus du Medium Tour complètent la liste. Il s’agit d’Alain Jufer, Audrey Geiser, Flavien Auberson, Anthony Bourquard, Elian Baumann, Edwin Smits et Marc Röthlisberger.

Enfin, le CHI ayant cette année décidé de mettre en valeur la relève, il y aura également 9 athlètes âgés de moins de 25 ans sur la piste de Palexpo.