C'est peut-être le début d'une nouvelle ère dans le monde du bodybuilding. Huitième en 2011 et 2017, cinquième l'année passée, l'Américain Brandon Curry, 172 cm et 120 kg, a décroché ce week-end à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis) le titre de Mister Olympia 2019 devant le Néerlandais William Bonac et l'Iranien Hadi Choopan. Cette 15e édition était marquée par les absences de plusieurs grands noms, comme Shawn Rhoden, tenant du titre, ou encore Phil Heath, septuple vainqueur du concours.