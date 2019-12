Face à un adversaire qui n’avait plus connu la défaite depuis 12 combats (4-1, dorénavant en UFC), Volkan Oezdemir a bien construit ce succès par décision partagée des juges. Le Suisse de 30 ans a su attendre le dernier des trois rounds pour enfin trouver la faille, face à l’allonge supérieure de son adversaire qui culmine à 1m96. C’est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Huitième de sa catégorie des mi-lourds, le Fribourgeois a ainsi enchaîné un deuxième succès d’affilée, après son succès par K.O. en août dernier contre le Suédois Ilir Latifi. Il met surtout un coup d’arrêt à la montée en puissance dans la discipline du Viennois de 27 ans, 10e mondial et au gabarit impressionnant. «J’ai souvent été du mauvais côté, lors de la décision des juges, a souri ‘No Time’, sur le ring, juste après le verdict. Mais Aleksandar va revenir vite, je ne me fais pas de soucis pour lui.»

Oezdemir takes the split decision win over Rakic and calls for a rematch with Dom Reyes in 2020 #UFCBusan pic.twitter.com/7HNggIdAcy — UFC on BT Sport (@btsportufc) December 21, 2019

Le Fribourgeois a parfaitement appliqué son plan de match et, comme il s’y attendait, son expérience supérieure a payé: «Je l’ai beaucoup travaillé en low-kick, au niveau des jambes, je savais que ce serait utile, car c’est un grand gaillard. Ce que j’attends pour 2020? J’adorerais avoir une revanche contre Dominik Reyes (ndlr: qui l’avait battu aux points en mars dernier) et pouvoir ensuite me mesurer à Anthony Smith (ndlr: qui l’avait battu par soumission en octobre 2018 et no 2 de la catégorie).»