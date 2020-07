Sept mois après son dernier combat, une victoire en Corée du Sud en décembre 2019, Volkan Oezdemir s’est lourdement incliné face au Tchèque Jiri Prochazka dans la nuit de samedi à dimanche, à «Fight Island» (l’île des combats), dans la bulle mise en place à Abu Dhabi.

Pourtant favori – son adversaire arrivait d’une autre catégorie et faisait ses débuts en UFC -, le Fribourgeois de 30 ans, qui avait plutôt bien maîtrisé le premier round, a été mis K-O. après une poignée de secondes dans le deuxième, sur un enchaînement direct-crochet dévastateur de Prochazka.

Former RIZIN champ Jiri Procházka puts Volkan Oezdemir to sleep on his UFC debut ???? #UFC251 pic.twitter.com/HzudHvXaV8 — PunchyKickyShow (@KickyShow) July 12, 2020

Pour sa première dans un octogone UFC, Jiri Prochazka, qui a remporté ses onze derniers duels MMA, s’offre donc l’ex-challenger pour le titre 2018. C’est le neuvième succès de suite que l’ex-champion du Rizin remporte par K-O. Pour Oezdemir, qui s’est finalement relevé, c’est la fin d’une série de deux victoires.

A smile and a thumbs up from Jiri Prochazka after his stunning KO win over Volkan Oezdemir at #UFC251. A real character.



Follow all the #UFCFightIsland action live: https://t.co/5MXIDisq6P pic.twitter.com/DWSAdHf4UR — The National Sport (@NatSportUAE) July 12, 2020

Quelques heures plus tard, le champion fribourgeois a rendu hommage à son adversaire, qui lui a infligé le «premier K-O. de sa vie», rassuré ses fans sur son état de santé, et annoncé qu’il allait s’entraîner toujours plus dur pour revenir encore plus fort que jamais.

JSa