Si cela est arrivé récemment en Espagne lors d'un tournoi de squash, des sportives suisses n'ont jamais reçu ce genre de cadeau après une victoire. A savoir un panier garni dans lequel figurait des produits de beauté, une cire épilatoire, un traitement pour enlever la corne sous les pieds mais surtout un vibromasseur. Comment auraient-elles réagi? Si certaines championnes n'ont pas voulu s'exprimer sur ce sujet, d'autres ont accepté avec plaisir de répondre.

Juliane Robra, ancienne judoka, médaillée de bronze aux Européens en 2010 et 2012:

«J’ignore comment j’aurais réagi si j'avais reçu un vibromasseur. Je pense que la meilleure récompense pour un athlète c'est le fait déjà d'avoir bien performé. Ensuite, l'athlète apprécie énormément la reconnaissance du public. Et, enfin, celle de l'organisateur du tournoi. Là, avec un tel cadeau, tu peux de poser des questions sur leur respect par rapport au sportif. Il aurait préféré recevoir des félicitations sincères ou un bon utile pour la pratique de son sport plutôt qu'un vibromasseur. Pour moi c'est étonnant et vraiment déplacé. Surtout qu'ils n'ont pas offert les mêmes gadgets aux hommes!»

Sophie Lamon, vice-championne olympique par équipe d'escrime à Sydney en 2000:

«C'était une blague? Moi, dans tous les cas j'aurais pris ça à la rigolade et nullement offusquée. Maintenant, le comité d’organisation devrait pousser la réflexion un peu plus loin quand il procède à sa recherche de partenaire. La question est de savoir à quoi les responsables d'un tel tournoi veulent associer leur image, leur sport et les athlètes avec qui ils travaillent. J’ignore s’il y a eu un tollé ou pas mais d’après moi moi cela ne valait pas la peine d’en faire un scandale! Ou alors les joueuses en question ont voulu faire parler d'elles, pour faire le buzz.»

Nicole Gerber, joueuse de rugby aux Wilcats du Cern à Meyrin:

«Perso, cela m'aurait fait rire, surtout s'il y avait eu un prix équivalent lors du tournoi masculin. Peut-être bien qu'il s'agissait d'un coup marketing qui n'est pas si mal que ça au final. La prochaine fois les organisateurs pourraient offrir un fer à repasser aux femmes et rien aux hommes. Au rugby, il y a actuellement une grande campagne. "Deviens inarrêtable", c'est son nom. Il s'agit de défendre la place de la femme dans notre sport, qui peut nous rendre plus forte. » (nxp)