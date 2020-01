Julien Wanders a abaissé «son» record d’Europe du 10 kilomètres sur route dimanche à Valence avec un temps de 27 minutes et 13 secondes. Le Genevois a retranché 12 secondes à sa précédente marque de référence continentale, établie le 30 décembre 2018 à Houilles (France).

