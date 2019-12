Ce qui est bien avec l’athlète du NN Running Team, c’est qu’il fait ce qu’il dit. Son entraîneur Marco Jäger l’avait prédit sur athle.ch avant le départ: «A priori la tactique sera qui m'aime me suive!» Wanders a effectivement attaqué dès le départ de ce tracé d’un poil plus de 10'000 mètres dans les environs de Lisbonne. Le problème, c’est que pas mal de concurrents ont semblé l’aimer.

Après avoir placé une «mine» d’entrée, le Genevois de 23 ans a mené le train, pour finir par rentrer dans le rang. Les Turcs et Aras et Ali Kaya, ainsi que le Suédois Robel Fsiha lui ont filé le train, tout comme le Britannique Andrew Butchart et, après une vingtaine de minutes de course, Wanders a commencé à payer ses efforts.

Mais le triple vainqueur de «sa» Course de l’Escalade est un homme plein de ressources. Alors que Fsiha s’est envolé en solo vers son premier – et aussi celui de sa contrée – titre continental, le Suisse a trouvé un second souffle. Malheureusement pour lui, il n’était pas suffisant pour accrocher une place sur le podium, l’Italien Yemaneberhan Crippa le battant pour quatre malheureuses secondes sur la ligne.

Le multi-recordman de Suisse, de France et d’Europe sur route et de ses deux nations sur 10'000 mètres n’avait plus participé à un championnat d’Europe de la spécialité depuis quatre ans (chez les juniors) et ne doit pas regretter le voyage. D’autant plus qu’il a notamment laissé derrière lui la star norvégienne Filip Ingebritsen (12e à 58’’), qui a aussi été battue par le Zurichois de 25 ans Jonas Raess (10e à 54’’). Le troisième Helvète en lice, Christoph Graf (26 ans), s’est pour sa part manqué (73e à 4’27).