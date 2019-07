Trois ans après Estavayer et une arène qui avait été construite sur la base aérienne de Payerne, les rois de la lutte auront rendez-vous à Zoug à la fin de l’été. Du 23 au 25 août prochain, 300'000 visiteurs sont attendus pour assister aux joutes.

A cette occasion, les organisateurs ont entamé au mois de mai déjà la construction de ce qui sera non seulement le plus grand stade du pays mais aussi la plus grande enceinte provisoire du monde. Avec une capacité record de 56'500 spectateurs – à titre indicatif, lors d’Estavayer 2016, la structure ne pouvait accueillir «que» 52'000 personnes.

Alors que le diamètre de l’enceinte (un hexagone régulier) qui est en train d’être construite mesure pas moins de 270 mètres pour une hauteur de 17 m 50, sa circonférence atteint 850 mètres. Mieux vaudra ne pas se tromper d’entrée… Près de 300 lutteurs s’expliqueront sur les sept ronds de sciure (300 m3) pour désigner le successeur de Matthias Glarner, sacré à Estavayer-le-Lac.

Une fois achevé, l’ensemble de la structure pèsera quelque 3000 tonnes.