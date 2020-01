22, v'la Clint Capela! Le pivot genevois a en effet marqué 22 points et a saisi 22 rebonds mercredi soir à Atlanta, où les Houston Rockets se sont imposés 122-115. Capela affiche désormais une moyenne de 14,5 rebonds par match depuis le début de saison.

Cette rencontre entre les Hawks et les Rockets est d'ailleurs entrée dans l'histoire de la NBA: pour la première fois, deux joueurs opposés ont réussi un «triple double» et dépassé le seuil des 40 points: James Harden (Houston) a en effet inscrit 41 points, capté 10 rebonds et offert 10 assists, alors que Trae Young (Atlanta, qui dispute sa deuxième saison de NBA à 21 ans) a délivré une fiche de 42 points, 13 rebonds et 10 assists.

Les Rockets sont toujours troisièmes de la Conférence Ouest, derrière les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets (vainqueurs 107-106 à Dallas). Dans la Conférence Est, les Milwaukee Bucks ont réagi après leur défaite de mardi face aux San Antonio Spurs. Ils se sont en effet imposés 107-98 dans la salle des Golden State Warriors. Vainqueur dans l'Indiana face aux Pacers, le Miami Heat conforte sa deuxième place, profitant de la défaite à domicile des Boston Celtics face aux Spurs.

NBA. Résultats de mercredi soir: Atlanta - Houston 115-122. Golden State - Milwaukee 98-107. Utah - New York 128-104. La Nouvelle-Orleans - Chicago 123-108. Boston - San Antonio 114-129. Charlotte - Toronto 110-112 ap. Indiana - Miami 108-122. Orlando - Washington 123-89. Dallas - Denver 106-107.

