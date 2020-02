La NBA a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 25'000 dollars à Steve Clifford, l'entraîneur des Orlando Magic, pour avoir «agressé verbalement» les arbitres, après la défaite de son équipe la veille face à New York.

A la fin de la rencontre au Madison Square Garden, Steve Clifford avait laissé exploser sa colère après avoir demandé en vain un temps mort, alors qu'il restait moins de sept secondes à jouer et que les Knicks menaient 105-103. Le match s'est achevé sur ce résultat.

"STUPID MOTHERF***ERS" - Steve Clifford, saying goodbye to the officials pic.twitter.com/UEqAPGkPZP — CJ Fogler (@cjzero) February 7, 2020

«Quand les joueurs ne font pas ce qu'il faut, on perd. Les entraîneurs peuvent ne pas faire ce qu'il faut, ce qui a été mon cas ce soir, et on perd. Les arbitres doivent aussi faire ce qu'il faut», avait-il dit après la rencontre. «Connaître le jeu, connaître les règles et connaître la situation doit en faire aussi partie», avait-il ajouté.

Houston prend l'eau à Phoenix

Sur le parquet, la soirée de NBA a été marquée par la large défaite de Houston à Phoenix (91-127). Privées de Russell Westbrook, les Rockets ont sombré offensivement, malgré les 32 points de James Harden. Thabo Sefolosha, qui a été aligné pendant 11'42'', s'est signalé par un 3 sur 3 au tir (6 points au total) et a capté 2 rebonds.

Quant aux Atlanta Hawks, la nouvelle franchise du pivot genevois Clint Capela, ils se sont inclinés 107-112 à Boston face aux Celtics. Capela n'a pas encore foulé le parquet avec ses nouveaux coéquipiers.

NBA. Résultats de vendredi: Utah - Portland 117-114. Indiana - Toronto 106-115. Boston - Atlanta 112-107. Sacramento - Miami 105-97. Phoenix - Houston 127-91. Oklahoma City - Detroit 108-101. Philadelphie - Memphis 119-107. Washington - Dallas 119-118.

AFP/Sport-Center