Le footballeur belge du Chelsea FC Eden Hazard qui milite pour le basketteur suisse Clint Capela en tenant dans ses mains le maillot du No 15 des Houston Rockets: le post de ce jeudi pourrait avoir de quoi surprendre.

Mais en fait, Clint Capela a plein d'amis à Chelsea, et il va régulièrement les retrouver hors-saison. A commencer par le défenseur central français Kurt Zouma, actuellement en prêt à Stoke City.

Du coup, l'international belge des Blues a décidé de soutenir Capela dans la course au All-Star Game de NBA, qui aura lieu le dimanche 18 février. Rappelons que les retweets des supporters comptent pour 50% dans le total final, le vote des joueurs et celui des coaches pour chacun 25%.

Alors, Capela profitera-t-il de ce coup de pouce venu de Chelsea? A suivre.

Hi my friends, we want to see @CapelaClint of the @HoustonRockets at the @NBAAllStar game 2018 in L.A. Please vote for him everyday #NBAVOTE ???? ???? pic.twitter.com/y1C4DZ3fuN