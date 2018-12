Trois jours après avoir été brillant lors du succès de ses Houston Rockets face aux San Antonio Spurs dans le derby texan, Clint Capela a de nouveau fait forte impression. La soirée de Noël a en effet été le théâtre d'une nouvelle grande performance du Genevois, qui a été prépondérant dans la victoire 113-109 des Rockets face aux redoutables Oklahoma City Thunder.

Clint Capela a ainsi marqué 16 points lors des 31 minutes passées sur le parquet. Il a également capté 23 rebonds, à deux unités seulement de son record personnel! Une ligne de statistiques déjà impressionnante, à laquelle il faut ajouter trois assists et une interception. Fort.

A noter que James Harden a lui marqué 41 points et délivré 7 passes décisives, dont la merveille ci-dessous.

Ce succès permet à Houston de rattraper Sacramento à la 7e place de la Conférence Ouest. Oklahoma City, malgré ce revers, reste solide troisième.

Dans l’autre match de ce début de soirée de Noël, le Grec Giannis Antetokounmpo a écœuré les New York Knicks sur leur parquet (95-109). L’ailier de 24 ans a inscrit 30 points et gobé 14 rebonds, lors de la victoire de ses Milwaukee Bucks. Les New Yorkais n’accusaient pourtant qu’un retard de deux points à la pause. Ils restent désormais sur 5 défaites de rang.

