Interviewé samedi dernier par le «Houston Chronicle» avant la défaite des Rockets à Portland, le Genevois Clint Capela a assumé son nouveau statut en NBA.

«Je pense que je suis un All-Star», a-t-il expliqué. «Je pense que je joue au niveau All-Star. Mes statistiques le montrent. Les victoires de mon équipe aussi. J'ai une grande influence là-dessus. Et, bien sûr, je pense que James (ndlr: Harden, son coéquipier à Houston) est le MVP (ndlr: meilleur joueur).»

Aniticpant les matches à venir et les prochains résultats des sélectionnés pour le All-Star Game du 17 février, Capela sait ce qu'il lui reste à faire: «Je dois montrer que j'ai ce niveau. Je suis sûr que je vais le montrer. J'ai confiance en ce que je fais et en ce que fait mon équipe. Mes coéquipiers croient ne moi et ça me rend très heureux. Je suis juste très excité de faire ce que je fais. C'est la NBA, jouer tous les soirs contre les meilleurs joueurs. C'est pour cela que je travaille.»

Après le match de fou (31 points) qu'il a disputé lundi soir contre Denver (victoire 125-113), Capela devrait se rapprocher un peu plus de son rêve de All-Star. (nxp)