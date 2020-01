Le monde du basketball est endeuillé depuis dimanche soir à la suite du décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles. Si les matches du championnat de NBA ont tout de même eu lieu, l'atmosphère était lourde dans les différentes arènes de la prestigieuse ligue. Il faut dire que la perte du mythique joueur des Lakers a laissé de nombreux joueurs orphelins d'un père spirituel. Icône d'une génération, le «Black Mamba» a fait des émules jusqu'en Suisse. «C’était la personne qui donnait envie de saisir une balle quand tu viens de te réveiller après avoir regardé ses actions de la veille ou de faire une nuit blanche pour regarder un de ses matches de play-off», nous a confié Clint Capela, le joueur des Houston Rockets.

‹Kobe tout simplement›

Pour «CC15», son aîné représentait quatre valeurs clés: «Abnégation, détermination, éthique de travail légendaire et confiance en soi. Il y a de nombreux adjectifs avec lesquels je pourrais qualifier Kobe Bryant. Mais pour moi et la plupart des joueurs de ma génération, il était avant tout le GOAT (ndlr: acronyme pour Greatest Of All Time, le plus grand joueur de tous les temps). C'était la référence. Un joueur vraiment à part. Il était Kobe tout simplement.»

Actif en NBA entre 1996 et 2016, Kobe Bryant a surtout marqué Clint Capela pour le quatrième de ses cinq titres, en 2009. Et pour cause, il avait alors 15 ans. «Mon frère Landry et moi, nous étions vraiment de fans absolus de ce joueur et nous regardions très régulièrement ses highlights lorsque je vivais encore à Genève. J'étais trop jeune quand il a réalisé le triplé avec Shaquille O'Neal au début des années 2000. Mais en 2009, la finale contre Orlando c’est celle ci qui m’avait particulièrement épaté. Il s'agissait de son 4e titre après une longue traversée du désert.»

Mais au-delà du palmarès, ce qui va rester de Kobe Bryant pour Clint Capela, c'est un joueur hors-normes. «Son parcours sur deux décennies tout autant que son style de jeu, son élégance et sa capacité à réaliser des tirs décisifs quasi impossibles en ont fait une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de ce sport.» Au crépuscule de la carrière du «KB24», Capela l'a affronté à quelques reprises: «Le fait d'avoir eu cet honneur restera comme un souvenir très fort. Aujourd'hui, c'est une page magistrale de la NBA qui se ferme de manière tragique. Il laissera une trace indélébile pour ma génération et pour les générations futures. Je tiens aussi à adresser toute ma sympathie à sa famille et à celles des gens impliqué dans ce terrible accident.»

Grégory Beaud