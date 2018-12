Clint Capela et les siens ont signé un sixième succès en sept rencontres, samedi dans le derby texan face aux San Antonio Spurs, pour retrouver une place parmi les équipes provisoirement qualifiées pour les play-off. Les Houston Rockets occupent pour l’instant la 7e place de la Conférence ouest, toujours menée par les Denver Nuggets et l’Oklahoma City Thunder. Dans la partie de samedi face aux Spurs, Capela a amassé 21 points et 23 rebonds en 34’35’’. Seul James Harden a fait mieux que le Genevois de 24 ans en termes de points, avec ses 39 unités, mais “seulement” 10 rebonds. En Utah, le Jazz de Thabo Sefolosha a reçu le Thunder, ancienne équipe du Vaudois. Une partie que les hôtes n’ont laissé filer que d’un point (107-108) face au co-leader de la conférence. Un revers d’autant plus rageant que le Jazz a longtemps mené au score. Mais avec ses 43 points et 14 rebonds, il a été difficile pour la franchise de l’Utah de contenir Paul George. Sefolosha a pour sa part rendu une fiche de 9 points et 3 rebonds en 13’49’’ de jeu. Le Jazz occupe la 12e place de la Conférence est, avec seulement trois équipes dans son sillage. (nxp)