L’argent est un sujet sensible outre-Atlantique et des hommes sont devenus des experts dans les décomptes des salaires et des primes des stars de la NBA. Ainsi, sur le site de USA Today, un certain Bryan Kalbrosky a cité, dans un article sur son blog du Houston Wire, le «gourou du plafond salarial» Yossi Gozlan à propos de la structure du contrat de Clint Capela.

Selon ces écrits, le Genevois des Houston Rockets a perdu plus qu’un match, vendredi soir, lorsque sa formation a été éliminée en demi-finale de la Conférence Ouest par les Warriors de Stephen Curry. En tout, ce ne sont pas moins de deux millions de dollars auxquels le Suisse ne pourra pas prétendre. Le revers face à Golden State va à lui seul lui en coûter un!

Le Suisse, qui fêtera ses 25 ans la semaine prochaine, avait paraphé un nouveau contrat l’été dernier, qui lui rapporte 90 millions de dollars sur 5 ans. Celui-ci avait été structuré de sorte à ce qu’il gagne plus sur la fin de cette entente. Mais Capela pouvait aussi se «rembourser» un peu lui-même, en atteignant certains bonus de performances.

Le pivot n’a notamment pas atteint deux bonus qui devaient semble-t-il lui rapporter un demi-million chacun. Il aurait dû gratter 30% des rebonds défensifs des siens lors de l’exercice régulier et atteindre 65% de lancers francs réussis. Deux objectifs ratés qui, en plus de la défaite en demi-finale de Conférence, lui coûtent la coquette somme de 2'023'400.- francs suisses. (nxp)