Clint Capela a réussi une nouvelle prestation majeure en NBA. Le Genevois a engrangé 25 points et capté 11 rebonds pour contribuer à la victoire de Houston face à Minnesota (120-102).

Avec un 10/11 au tir, Clint Capela n'a pas été loin d'être irréprochable vendredi soir avec Houston. Preuve que le pivot tourne actuellement à plein régime, il a signé son 10e «double double» lors de ses 13 derniers matches, son 31e sur l'ensemble de la saison.

What a pass! pic.twitter.com/YsGtsifFol

Tout comme Clint Capela, James Harden (31 points) et Chris Paul (14 points) ont tenu leur rang avec brio. De quoi offrir une 11e victoire de suite aux Rockets, et les maintenir au sommet de la NBA avec désormais 45 succès pour 13 défaites, juste devant Golden State (45/14).

A noter aussi que la victoire de la franchise texane a été facilitée vendredi soir par la blessure de Jimmy Bulter chez les Timberwolves. L'arrière, blessé à un genou, a été contraint de quitter le parquet à la fin du troisième quart-temps.

She said YES! ???? pic.twitter.com/ZEudV69dZH