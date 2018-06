Phoenix n'a pas créé de surprise lors de la draft NBA. Les Suns ont choisi le pivot Deandre Ayton de l'université d'Arizona, alors que Luca Doncic brillera au Texas avec les Dallas Mavericks.

La franchise de l'Arizona n'est pas allée chercher très loin puisque le centre né aux Bahamas jouait déjà dans le même état. La perspective d'obtenir un joueur d'impact de grande taille a attiré les Suns, qui n'avaient jamais repêché aussi haut.

En numéro 2, les Sacramento Kings ont jeté leur dévolu sur l'ailier Marvin Bagley III de Duke, l'une des meilleures universités du pays.

Doncic dans le top 5

L'Europe attendait avec impatience la destination du phénomène slovène Luca Doncic. Le nom du prodige du Real Madrid a été appelé en 3e position par les Atlanta Hawks, mais l'ancienne formation de Thabo Sefolosha a échangé le joueur avec les Dallas Mavericks contre un autre meneur, Trae Young. Car malgré ses 200 centimètres, Doncic est un meneur de jeu. Doté d'un jeu de transition exceptionnel, le Slovène pourrait bien être l'une des stars de la NBA dans les prochaines années.

Car à 19 ans, Doncic est un surdoué. Il a déjà à son palmarès un titre de MVP de l'Euroligue, le plus haut niveau européen. Le natif de Ljubljana a remporté l'Euroligue avec le Real, ainsi que le titre espagnol et le trophée de MVP du championnat. Il a également mené son pays au premier titre européen de son histoire l'an dernier.

Dans l'histoire des meilleurs Européens draftés, Doncic apparaît dans le top 5. Andrea Bargnani avait été choisi en 1re position par Toronto en 2006, Darko Milicic en no 2 en 2003 et Pau Gasol en no 3 en 2001. (ATS/nxp)