Qualifiés pour les play-off depuis belle lurette, Houston et Utah ont passé une soirée très tranquille vendredi. Au Texas, où il y a avait 29 points d'écart à la pause, les Rockets n'ont eu aucun mal à prendre la mesure des New York Knicks (120-98). Le coach Mike d'Antoni a fait tourner son effectif et Clint Capela n'a pas eu à forcer: 12 points et 15 rebonds en 24 minutes. Il reste deux matches en saison régulière (Phoenix et OKC) au Genevois.

De son côté, Utah continue de se chauffer gentiment: face à Sacramento (119-98), le Jazz a remporté un douzième succès sur les treize dernières rencontres, le septième avec un écart dépassant les vingt points. Présent dans le cinq de base deux jours plus tôt contre les Suns, Thabo Sefolosha est cette fois sorti du banc. Le Vaudois a tout de même joué 25'40, le temps de compiler 6 points, 2 rebonds et 1 assist. Le franchise de Salt Lake City doit encore affronter les Lakers, les Nuggets et les Clippers avant les play-off.

Alors que tout est joué dans la Conférence Ouest, la lutte fait rage pour arracher les dernières places pour les phases finales à l'Est. Dans cette optique, Orlando a pris une sérieuse en Floride grâce à son large succès contre Atlanta (149-113) alors que dans le même temps, ses adversaires directs, que son Miami et Detroit, on respectivement perdu à Minnesota (111-109) et face à Oklahoma City (123-110).

(nxp)