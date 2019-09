Les Français, qui avaient grimpé pour la première fois sur le podium mondial en 2014, ont retourné la situation après avoir été menés de 15 points dans le troisième quart-temps. C'est leur deuxième podium à la Coupe du monde (3e en 2014) et leur septième en compétition internationale au XXIe siècle.

L'Australie échoue elle encore au pied du podium après avoir déjà terminé quatrième des JO 2016 à Rio. Les «Boomers» avaient pourtant battu les Français, mais de justesse (100-98), lundi dernier au 2e tour du mondial chinois. Dimanche, ils ont maîtrisé le match pendant vingt-cinq minutes. Mais les hommes de Vincent Collet, qui avait réalisé un exploit historique en écartant les Etats-Unis lors des quarts de finale, se sont soudain réveillés.

Andrew Albicy (9 points) s'est montré décisif à longue distance, et Nicolas Batum a retrouvé de sa superbe (9 points et 6 passes décisives), après une demi-finale difficile face à l'Argentine pour lui. Les leaders Nando De Colo (19 pts) et Evan Fournier (16 points) ont également contribué au retour de la France, à Pékin en deuxième période, pourtant dominée 30-21 à la pause. Les choses n'étaient pourtant pas bien embarquées pour les Français, défaillants au tir (25% à la mi-temps) et peu précis dans son jeu offensif (9 pertes de balles après 20 minutes).