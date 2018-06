Fribourg Olympic fera bel et bien son grand retour sur la scène européenne la saison prochaine. Auteur d'un triplé Championnat/Coupe de Suisse/SBL Cup cette année, le club du président Philippe De Gottrau a confirmé dans un communiqué sa participation à la prochaine Ligue des champions.

Olympic devra passer par des qualifications pour prendre part à cette épreuve, créée par la FIBA pour concurrencer la prestigieuse Euroligue. Le 1er tour de ces qualifications est prévu les 20 et 22 septembre (2e tour les 25 et 27 septembre, 3e tour le 30 septembre et le 2 octobre). En cas d'échec, la formation fribourgeoise sera reversée en phase de poules de l'Europe Cup, quatrième compétition interclubs européenne. (ATS/nxp)