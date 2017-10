Roger Federer est un grand fan de basket; il avait d'ailleurs des posters de joueurs de NBA dans sa chambre pendant son adolescence.

A Shanghai, où il s'apprête à reprendre la compétition, le Bâlois n'a pas manqué d'aller saluer les Golden State Warriors, champions NBA, qui jouaient un match de présaison en Chine.

Dans le vestiaire de l'équipe de stars, il a notamment discuté nutrition avec l'entraîneur Steve Kerr (voir ci-dessous).

Roger Federer a aussi posé avec Kevin Durant et le retraité, icône du basket chinois Yao Ming.

Prior to today's #NBAChinaGames action in Shanghai, @RogerFederer visited with Golden State! (???? @Warriors) pic.twitter.com/G6AM9SKQO8