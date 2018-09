Ce jeudi, Fribourg Olympic accueille l'équipe russe d'Avtodor Saratov lors du 1er tour des qualifications pour la Basketball Champions League. Un premier duel qui annonce le grand retour d'un club suisse sur la scène européenne depuis la saison 2010-2011. Mais rien ne fut simple pour le champion de Suisse.

Même si une provision de 90'000 francs a été constituée pour éviter toute mauvaise surprise, le club se mobilise pour financer cette campagne européenne. Un appel au don a été lancé sur le site de financement participatif «I believe in you» avec un objectif ambitieux de 50'000 francs pour assumer notamment une partie des frais de déplacements, les achats de maillots et les adaptations de la salle aux normes européennes.

L'avancée du projet au 20 septembre 2018 (14h00)

Après une vingtaine de jours, le club fribourgeois n'a récolté «que» 11'390 francs (distribué par 70 contributeurs). Soit seulement 22% de la somme finale alors qu'il ne reste que 23 jours pour atteindre les 50'000 francs. Si l'objectif de départ n'est pas atteint, Fribourg Olympic ne touchera pas un centime.

«On aurait dû lancer ce financement participatif juste après le titre de champion suisse pour surfer sur la vague du succès, analyse Pascale Joye, responsable d'équipe et de ce projet à Fribourg. Les dons arrivent mais ça avance lentement», concède-t-il.

Malgré ces débuts poussifs, le club dirigé par Petar Aleksic espère bien faire de son premier financement participatif un succès. «On s'est promis qu'on allait y arriver. On compte sur le premier match ce soir pour relancer l'enthousiasme, explique Joye. Après l'assemblée générale, on avait déjà senti que les dons repartaient, il faut en parler autour de nous.»

Une victoire ce jeudi soir contre les Russes d'Avtodor Saratov pourrait donner un nouvel élan au projet.

(nxp)