Après l’international suisse Arnaud Cotture, Fribourg Olympic récupère un nouveau joueur des Lions de Genève, en la personne d’Alexander Hart (2,10m, 25 ans), pour la saison prochaine, et avec une option pour celle d’après.

Contrairement à son compatriote Xavier Pollard, qui a activé sa clause libératoire pour quitter Saint-Léonard après la première de ses deux années de contrat, l’Américain Brandon Garrett (2m06, 30 ans) a décidé d’honorer son bail jusqu'au bout. L’ex-joueur intérieur de Boncourt tournait l’année passée à 13 points et 5,5 rebonds en SB League et 14 unités et 7 prises sur la scène européenne.

Sans Louissaint

Avec Cotture, Garrett et Hart, plus Dominic Morris, qui arrive d’Union Neuchâtel, la raquette du double champion en titre semble quasi bouclée. Sur son site, le club fribourgeois précise enfin que la collaboration avec son ailier Axel Louissaint, dont le contrat échouait mardi, s’est terminée d’un commun accord.

Pour rappel, Stimac, Derksen, Jurkovitz, Kuba et Jaunin ont déjà quitté les bords de la Sarine pour le bout du Lac.

JSa