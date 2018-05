Les Lions ont rejoint un Olympic déjà qualifié en remportant 84-76 le quatrième match de leur demi-finale contre Lugano.

Les Genevois, vainqueurs 3-1 de la série, se sont donc imposés pour la deuxième fois consécutive à l'Istituto Elvetico. Et le coach Bosnic n'y est pas pour rien puisqu'il a pris un temps-mort salvateur alors que Lugano était dangereusement revenu à trois points et qu'il ne restait plus que 9 secondes à ses joueurs pour tirer. Mais le schéma demandé par l'entraîneur a été parfaitement exécuté et s'est conclu par un tir primé de Kovac, faisant passer l'écart à 6 à 2'20 et assommant définitivement les Tigers.

Les Genevois auront fort à faire contre Olympic dans une finale au meilleur des sept matches (les deux premiers à St-Léonard). Fribourg, en course pour le triplé, a en effet battu trois fois sur quatre les Lions cette saison. (ats/nxp)