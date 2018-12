Les Houston Rockets ont signé une troisième victoire consécutive en allant s'imposer dans la salle des Memphis Grizzlies sur le score de 105-97. James Harden - qui a signé son deuxième «triple double» consécutif avec 35 points, 12 rebonds et 10 passes décisives - et ses coéquipiers ont fait la différence dans la première moitié du match, puisqu'ils menaient de 21 unités à la mi-temps (61-40).

Le Suisse Clint Capela a été très actif dans la raquette: il a marqué 26 points et a pris 10 rebonds durant les 35 minutes qu'il a passées sur le parquet.

Big Fella can't be stopped in the first half! pic.twitter.com/zY7QZ3xLji