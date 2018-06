La star de Cleveland LeBron James a annoncé à son club qu'il n'activerait pas l'option lui permettant de prétendre à une dernière année de contrat à 35,6 millions de dollars. Il est de fait libre de signer où il veut dès cet été.

James, récemment défait avec les Cavaliers par Golden State en finale NBA, va décliner l'option et tester le marché des joueurs libres à partir du 1er juillet selon la presse américaine.

Après la défaite en finale cette saison (la 4e sur 5 finales avec les Cavs), James, 33 ans, n'avait pas caché son envie d'évoluer dans une équipe capable de vraiment rivaliser avec les Warriors, vainqueurs de trois titres NBA en quatre saisons.

Les Los Angeles Lakers, les Houston Rockets et Philadelphie sont les trois franchises les plus citées pour s'attacher les services du triple champion NBA (2012 et 2013 avec Miami, 2016 avec Cleveland) et quatre fois MVP.

Devenu «free agent», James a toutefois aussi la possibilité de signer un nouveau contrat avec les Cavaliers, comme il l'avait fait au début de la saison 2016-2017, afin d'obtenir une revalorisation salariale.

En 2010, James avait déjà quitté Cleveland, où il avait débuté en 2003. Après des semaines de suspense, le «King» avait annoncé en grande pompe dans une émission diffusée sur ESPN qu'il rejoignait Miami.

Après deux titres conquis avec la franchise de Floride, la star avait fait son retour à Cleveland en 2014 et offert au club le titre NBA deux ans plus tard, remporté à la surprise générale face aux Warriors. (ATS/nxp)