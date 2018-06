Même si Michael Jordan est sorti de sa deuxième retraite en 2001, on continue à appeler son incroyable tir en finale NBA (1998) «The last shot.» Une action qui reste l'un des chapitres les plus glorieux de l'immense carrière du champion. Un geste qui marque son dernier titre avec les Chicago Bulls.

Malmené par les Utah Jazz pendant cet acte VI - et pendant toute la finale - les Bulls s'en remettent alors à Michael Jordan. Comme il en a l'habitude, le numéro 23 prend ses responsabilités en fin de match; il parvient d'abord à piquer le ballon à Karl Malone puis se présente face à la défense des Jazz alors qu'il reste une vingtaine de secondes à jouer.

20 ans...



Le 14 juin 1998 #BullsNation pic.twitter.com/aunKCJmTcu — NBA France (@NBAFRANCE) 14 juin 2018

Le temps s'arrête. Le monde entier a les yeux rivés sur Jordan (cette finale de 1998 bat tous les records d'audience). Face à Byron Russel, Jordan temporise avant d'effectuer un dribble croisé à la limite de la faute offensive mais il parvient à reprendre un équilibre parfait pour armer le tir décisif à six secondes de la fin du match (86-87). «Quand la salle devient silencieuse, vous savez que c’est bon signe», dira «His Airness» après la partie.

John Stockton manque une dernière occasion de renverser la partie et les Chicago Bulls remportent leur sixième titre avec Michael Jordan. Mythique.

On this date 20 years ago, Michael Jordan hit the last shot ... and won his 6th title. pic.twitter.com/McOLGIKttz — ESPN (@espn) 14 juin 2018

(nxp)