Membre du cinq de base de Fribourg Olympic depuis plusieurs saisons, Natan Jurkovitz a assisté depuis le banc au début de la rencontre de l'équipe de Suisse jeudi soir en Géorgie (défaite 96-88 après prolongation) pour le début des qualifications vers l'Euro 2021. Les jambes «lourdes» lors de son entrée en jeu, cet adepte du basket 3x3 a peiné à trouver son rythme avant d'être l'un des artisans de la folle remontée des siens, qui ont fini par céder dans le temps supplémentaire. Interview téléphonique à l'heure de la douche à Tbilisi.

Natan Jurkovitz, c'est passé si près…

C’est vraiment difficile de perdre comme ça. On a commencé le match d’une manière dégueulasse. On était absent en attaque, la balle ne bougeait pas, on tentait des tirs difficiles, et ceux qui étaient ouverts, on les ratait. On a manqué de chance aussi. On a trop voulu empêcher Shamadini de jouer, on a fait une fixette sur lui. Et ils ont fait un festival de shoots extérieurs…

Comment expliquer ce visage radicalement différent en seconde mi-temps?

Dans les vestiaires, on a élevé la voix, on s’est dit ce que l’on avait à se dire, mais de manière positive, pour revenir sur le terrain comme des morts de faim. C’était nécessaire et on a montré un tout autre visage pour effectuer un retour au score quasi miraculeux. C’est la preuve que la Géorgie n’est pas tant que ça au-dessus de nous. La Suisse est à sa place à ce niveau.

En vous relançant d'entrée, avec Marko Mladjan, en deuxième mi-temps, Gianluca Barilari a vu juste.

Il fallait tenter un truc et cela a payé. Il a su trouver la solution gagnante tactiquement pour nous remettre dans le droit chemin. On avait très mal défendu sur les rotations défensives en première mi-temps. On a «switché» (ndlr: changer en défense sur un écran) au début du troisième quart-temps et j’ai pu ralentir un peu Shamadini, avec notamment l'aide de Marko et Arnaud (Cotture). Mais tout part d'une meilleure communication entre nous.

Il y a eu un gros moment de flottement après l'égalisation de Cotture à 1 dixième de la fin du temps réglementaire. Que s'est-il passé?

Pendant plusieurs actions, la Géorgie était à 78 sur le panneau d'affichage et après le tir d’Arnaud, c’était 79-79. Nous, on était sûr d’avoir gagné sur ce panier. Mais la personne qui faisait la feuille de mach à la table de marque avait elle le score juste, donc il semble que c'est en ordre. Il y a eu beaucoup d’énervement et un peu d’incompréhension car on a eu l’impression de s’être fait voler cette prolongation sur le moment.

Il faut vite passer à la suite. Car dimanche, c'est déjà la Finlande à Fribourg.

Oui, il faut oublier cette défaite et basculer sur la Finlande, qui est une sélection dont le niveau de jeu est encore supérieur à la Géorgie. Il faudra être au même niveau qu’en seconde mi-temps mais sur quarante minutes cette fois.

Jérémy Santallo