Vice-championne du monde en 2014 en Espagne, médaillée d'argent à Rio aux JO de 2016 et deuxième de l'Euro 2017, la Serbie s'est présentée en Chine pour la Coupe du monde avec ses meilleurs joueurs, dont Nikola Jokic, «All-Star» des Nuggets de Denver, et Bogdan Bogdanovic des Sacramento Kings.

Dans un quart de finale porté sur l'attaque, les joueurs de Sasha Djordjevic sont tombés sur meilleurs qu'eux, battus 97 à 87. Les Argentins ont été emmenés par un excellent Luis Scola, 39 ans et encore meilleur marqueur de l'Argentine avec 20 points.

Les Argentins ont été devant au score sur une grande partie de la rencontre, faisant un écart définitif en fin de quatrième quart-temps, avec des Serbes pénalisés par une baisse de précision à trois points.

Première depuis 2006

Orphelins de Manu Ginobili, parti à la retraite internationale après les Jeux olympiques 2016, les Argentins n'étaient pas attendus à pareille fête. Ils n'avaient plus atteint le dernier carré d'un Mondial depuis 2006.

Pour une place en finale, stade qu'ils n'ont plus atteint depuis 2002, ils rencontreront les Etats-Unis ou la France, qui s'affrontent à Dongguan mercredi.

L'Espagne en toute logique

Dans l'autre partie de tableau, l'Espagne de Ricky Rubio (19 points), des frères Willy et Juancho Hernangomez et de l'expérimenté Rudy Fernandez s'est logiquement imposée contre la Pologne, menant toute la rencontre et ne tremblant qu'à de rares occasions.

Pour retrouver la finale du Mondial, qu'il n'ont plus disputée depuis leur sacre en 2006, les Espagnols affronteront soit l'Australie soit la République tchèque, dernière affiche des quarts mercredi à Shanghai.

Avec cette qualification pour les demi-finales, les Espagnols ont fait un grand pas vers les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En cas d'élimination de la France ou de la République tchèque, ils seront assurés de prendre l'un des deux tickets réservés aux nations européennes. (AFP/nxp)