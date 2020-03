La NBA prévoit de payer aux joueurs, comme prévu, l'intégralité de leurs salaires le 1er avril, mais pourrait commencer à faire des coupes à partir du 15 avril, pour recouvrer l'argent perdu en raison de la suspension de la saison, rapporte «ESPN» samedi.

Citant une note de la Ligue envoyée vendredi aux clubs, le média sportif affirme que la Ligue pourrait bientôt commencer à retenir les salaires, sur la base d'une clause de «force majeure» dans sa convention collective avec les joueurs. La note indique que la Ligue informera les équipes avant le 15 avril, jour où la saison régulière devait initialement se terminer.

La convention collective permet ces retenues

La propagation mondiale du Covid-19 a provoqué la suspension de très nombreuses compétitions sportives, dont la NBA, arrêtée le 13 mars après un premier cas diagnostiqué chez un joueur, le Français Rudy Gobert (Utah Jazz). Selon les termes de la convention collective, la Ligue peut retenir un pourcentage des salaires en cas de situation catastrophique qui oblige à annuler des matches, notamment en cas de pandémie.

La Ligue pourrait donc à court terme retenir les salaires des joueurs en vertu de cette clause et les payer plus tard si les rencontres devaient en fin de compte être jouées. A ce jour, il est impossible de savoir quand et si la saison de NBA pourra reprendre. Selon des médias, les propriétaires de la Ligue, qui s'attendent à subir des pertes financières importantes si la saison ne reprend pas, auraient demandé aux salles s'il était possible de jouer des matches en août.

AFP