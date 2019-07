Battue de justesse mardi par la Côte d’Ivoire (68-69) en demi-finale de la Trentino Cup, la Suisse a relevé la tête le lendemain en s’imposant 86-66 contre la Roumanie. La Suisse termine donc à la troisième place de ce tournoi amical disputé à Trento.

Aligné durant seulement une mi-temps la veille, l’intérieur des Houston Rockets Clint Capela a été complètement ménagé ce mercredi, passant l’intégralité de la rencontre en survêtement sur le banc des joueurs. Sur le terrain, ses coéquipiers ont connu un départ canon (12-0) et ont passé le reste de la rencontre à gérer cette avance, malgré une petite alerte au milieu du 3e quart (48-46). Aligné dans le cinq de base, le Valaisan Arnaud Cotture a livré une performance de choix avec quelques dunks spectaculaires, un total de 16 points inscrits et surtout 100% de réussite au tir.

Suisse - Portugal ce samedi

Place désormais aux pré-qualifications pour l’Euro 2021. La Suisse figure dans un groupe comprenant le Portugal et l’Islande, avec deux rencontres aller-retour au programme. Les hommes de Gianluca Barilari affronteront notamment le Portugal à Fribourg (3 août) et l’Islande à Montreux (21 août). Si la Suisse termine en tête de son groupe, elle prendra part aux qualifications de l’Euro 2021.

La Suisse accueillera-t-elle Thabo Sefolosha pour ces échéances importantes? «En fait, on n’en sait pas plus que vous, admet le joueur des Lions de Genève Arnaud Cotture. Tout dépend de sa situation contractuelle. Mais ce serait évidemment un plus de l’avoir parmi nous.»