Dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de l’Euro Cup, Fribourg Olympic a reçu mercredi l’équipe du BC CSU Sibiu. Les Fribourgeois se sont inclinés 69-91 (34-45) face à des Roumains qui n’avaient pas encore gagné une seule rencontre dans cette compétition. Ils doivent ce revers à un début de match poussif. Le score était déjà de 16-23 à la fin du premier quart. Dès lors, les Fribourgeois n’ont fait que courir après le score.

Suite à une excellente séquence dès le retour des vestiaires Fribourg Olympic s’est mis à y croire et s’est retrouvé à une longueur de Sibiu (60-61) à 9’38’’ du terme de la partie. Puis un gros trou… et 13 points concédés à l’adversaire en l’espace de 191 secondes. Dès lors, la cause était entendue.

Après cette quatrième défaite en cinq rencontres, les Fribourgeois sont éliminés de la course au 2e tour. Le match du mercredi 27 novembre en Roumanie face à Oradea n’aura plus aucune espèce d’importance.