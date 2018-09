La carrière du très prometteur Shareef O'Neal, fils de l'ancienne star de la NBA Shaquille O'Neal, a connu un coup d'arrêt vendredi en raison d'un problème cardiaque qui l'oblige à faire l'impasse sur la saison 2018-19 du Championnat universitaire (NCAA).

«Lors d'une visite médicale de contrôle, on a découvert un problème au niveau de mon coeur», a expliqué O'Neal, recrue-star d'UCLA, l'une des deux prestigieuses universités de Los Angeles.

«Heureusement, le staff médical à UCLA a décelé ce problème à un stade précoce, mais je ne pourrais pas jouer cette saison», a poursuivi O'Neal junior qui a donné rendez-vous à la saison prochaine.

O'Neal, 18 ans, a précisé qu'il allait être opérer, sans donner plus de détails. Il évolue au poste d'ailier fort et a suscité en raison de sa taille (2,06 m) et de son adresse beaucoup d'intérêt à sa sortie du lycée.

Il s'était engagé à rejoindre initialement l'université d'Arizona, mais ce programme était dans la tourmente après que son entraîneur a été accusé de promettre de l'argent pour recruter les meilleurs lycéens du pays.

Shareef O'Neal est l'un des six enfants de «Shaq», phénomène de la NBA à la fin des années 1990 et dans les années 2000 qui a notamment remporté quatre titres de champion NBA, dont trois avec les Lakers, et le trophée de meilleur joueur (MVP) en 2000. (nxp)