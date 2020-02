LeBron James a Kobe Bryant dans la peau

Depuis l’annonce du décès tragique de Kobe Bryant, le 26 janvier dernier, des gens de tous les milieux ont trouvé diverses façons de lui rendre hommage. C'est le site canadien de la «Balle Courbe» qui nous offre ce florilège.

Certains ont même décidé d’immortaliser à jamais le souvenir de ce grand joueur de basketball. Ils l'avaient tous dans la peau. La preuve...

C’est le cas de LeBron James, dont le discours en l’honneur de Kobe nous a beaucoup émus. Malgré cette semaine hautement chargée en émotions, King James a donc trouvé le temps d’aller faire un tour au salon de tatouage...

Grâce au travail de l’artiste Vanessa Aurelia, la vedette des Lakers arbore maintenant un « Black mamba » sur sa cuisse droite.

À l’image de James, des nombreux admirateurs se sont empressés de souligner à leur façon la mémoire du grand numéro 24 des Lakers. Ils ne l'oublieront jamais. Jamais!

This Kobe and Gianna tattoo was just shown during the Lakers game???? pic.twitter.com/rkayk3i4Sa

Some Kobe fans spent Monday making his image a part of their body. Here are some of the new Kobe tattoos. pic.twitter.com/2mybD7fUXe