Les Cleveland Cavaliers et les Boston Celtics sont à une victoire d'une place en demi-finales des play-off de NBA. Cleveland a battu Toronto 105-103, alors que Boston a gagné 101-98 ap à Philadelphie.

A 33 ans, après quinze saisons en NBA, LeBron James continue de surprendre ses adversaires et d'émerveiller ses supporters: il a offert samedi à Cleveland une troisième victoire en autant de matches face à Toronto grâce à un improbable et superbe panier à la dernière seconde.

Les bras en croix, juché sur une panneau de publicité, «King James» (38 points) a reçu une énième ovation du public, incrédule, de la Quicken Loans Arena. Quelques secondes plus tôt, la superstar de Cleveland a marqué le panier de la victoire en remontant tout le terrain et en prenant de vitesse deux joueurs de Toronto.

A cinq mètres du panier, il s'est élevé dans les airs et, en extension, de sa main gauche, il a projeté le ballon sur la planche et a fait mouche pour donner la victoire à son équipe. «C'était un shoot très difficile, n'essayez pas de le reproduire à la maison», a plaisanté James.

«C'est un génie»

Boston n'a aussi plus besoin que d'une victoire pour atteindre le dernier carré. Les Celtics mènent trois victoires à zéro et peuvent décrocher leur qualification dès lundi en remportant le match no 4 qui aura lieu de nouveau à Philadelphie.

Al Horford et ses coéquipiers ont signé un succès retentissant qui pourrait laisser des traces dans le mental des Sixers. Dans une rencontre très indécise, Horford a fait la différence dans les dernières vingt secondes en marquant le panier qui a permis à son équipe de prendre l'avantage (99-98), puis en interceptant une passe de Ben Simmons pour Joel Embiid.

Il a ensuite réussi ses deux lancers francs pour finir la rencontre avec 13 points et six rebonds, mais il a surtout tenu à saluer les choix lors des temps morts de son entraîneur, Brad Stevens. «C'est un génie», a-t-il déclaré. «On a connu tellement de difficultés cette saison, mais il trouve toujours une solution, ce groupe ne baisse jamais les bras», a rappelé Horford. (ats/nxp)