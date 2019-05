On approchait de la moitié du troisième quart-temps, quand trois lancers francs de Ronald March ont porté la marque à 43-53 pour les visiteurs de la Riveraine. Environ six minutes plus tard, les Neuchâtelois étaient revenus à 63-63 et l’exploit semblait bien loin.

Sauf que les Lakers ont de la moelle et sont repartis de l’avant, dans la foulée de Milos Jankovic, et ont fini par l’emporter. Union avait eu une balle de prolongation en toute fin de partie, mais Bryan Colon a manqué son envoi, précipitant la défaite des siens.

Les Vaudois pourront remercier leur paire Ronald March-Raijon Kelly, auteure d’une performance majuscule. Le premier a marqué 28 points et a gratté 6 rebonds. Le second a terminé la rencontre avec 23 unités au compteur et offert 5 assists. Le meneur Gilles Martin a quant à lui distillé 7 passes décisives.

Fribourg Olympic n’a pour sa part pas tremblé, à l’heure de marquer son 2e point de cette série au meilleur des 5 rencontres. Les Fribourgeois ont dynamité Boncourt (97-60), grâce notamment à la puissance de Babacar Touré (22 points, 11 rebonds et 4 blocs). (nxp)