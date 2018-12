Toujours privés de leur star LeBron James, les Los Angeles Lakers ont pris dimanche leur revanche sur Sacramento qui les avait battus plus tôt dans la semaine, tandis que le prodige slovène de Dallas Luka Doncic a une nouvelle fois fait étalage de son immense talent lors de la victoire sur le fil des Mavericks contre Oklahoma City.

Les Lakers se reprennent

Les Lakers ont stoppé la mauvaise série: après deux revers contre Sacramento et leur voisin des Clippers, les joueurs de Luke Walton ont tenu bon devant leur public pour dominer les Kings 121-114. Menés à la fin du troisième quart-temps, les Lakers ont trouvé les ressources pour revenir et s'imposer sans LeBron James, blessé à l'aine. Kentavious Caldwell-Pope (26 pts), Josh Hart (22 pts) et Brandon Ingram (21 pts) se sont mis en valeur au Staples Center. Les Lakers (21v - 16d) terminent l'année 2018 à la 6e place de la conférence Ouest, tandis que Sacramento (19v - 17d) glisse d'un rang et se retrouve 9e.

Bron strumming after a Lance 3P ???? pic.twitter.com/lRAZuWt2ur — Bleacher Report (@BleacherReport) 31 décembre 2018

Les Mavs ont «eu de la chance»

Grand favori pour le titre de meilleur «rookie» de l'année, Luka Doncic s'est montré décisif lors du succès de Dallas contre Oklahoma City (105-103). Le phénomène slovène de 19 ans a inscrit 25 points et son coéquipier Dennis Smith Jr. a marqué un panier décisif à moins de 30 secondes de la fin du match. Côté Thunder, Paul George a fini meilleur marqueur du match avec 36 points, mais le «MVP» 2017 Russell Westbrook s'est montré particulièrement maladroit avec 9 points et 4/22 au tir. «On a eu de la chance, parce qu'il (Westbrook) était dans un mauvais jour au tir. Mais le connaissant, je ne peux pas dire que j'ai hâte d'être à demain soir», a confié l'entraîneur de Dallas Rick Carlisle, alors que les Mavericks et le Thunder doivent à nouveau s'affronter lundi. Oklahoma City (22 v- 13d) est 3e de la conférence Ouest, tandis que Dallas (17v - 18d) est en 12e position.

Bonjour M. Paul George, Luka Doncic 19 ans enchanté. pic.twitter.com/LScKuGCE3P — MTD- NBA 31 décembre 2018

Nouveau buzzer pour Fournier

A Orlando, Evan Fournier a enfilé son costume de super-héros en fin de match pour offrir au Magic une victoire au buzzer contre Detroit (109-107). Alors que le score était à égalité à 107 partout, le Français, bien servi par Aaron Gordon, a tenté et réussi un tir pour coiffer sur le fil les Pistons. D.J. Augustin a été le meilleur marqueur face aux Pistons avec 26 points alors que Nikola Vucevic et Aaron Gordon ont chacun ajouté 22 unités pour le Magic. Grâce à cette victoire, Orlando (16v - 19d), 9e de la conférence Est, se rapproche de la dernière place qualificative pour les play-offs, actuellement occupée par Detroit (16v - 18d).

Evan Fournier crucifie les Pistons au buzzer ! ???? pic.twitter.com/suZAt23ORW — Alley Oop (@AlleyoopFR) 30 décembre 2018

Toronto repart de l'avant

Victime du Magic vendredi, Toronto s'est bien repris face à Chicago en s'imposant à domicile face aux Bulls 95 à 89. Kawhi Leonard a porté les Raptors avec 27 points et Pascal Siakam a réussi un «double-double» (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 20 points et 12 rebonds. Toronto (27v - 11d) est 2e de la conférence Est, tandis que Chicago (10v - 27d) est 13e.

Kawhi leads the @Raptors (27-11) to victory with 27 PTS & 9 REB! #WeTheNorth pic.twitter.com/ToFNCTcBme — NBA (@NBA) 31 décembre 2018

Les Sixers sombrent

Sans son pivot camerounais Joel Embiid, touché au genou gauche, Philadelphie a sombré à Portland en perdant par 34 points d'écart (129-95). Avec 35 points et 13/18 au tir, C.J. McCollum a régalé pour les Trail Blazers. Philadelphie (23v - 14d) reste au pied du podium de la conférence Est, tandis que Portland (21v - 16d) est 7e à l'Ouest. Enfin, Minnesota a dominé Miami 113 à 104 grâce aux 34 points, 18 rebonds et 7 passes décisives de Karl-Anthony Towns. Les Timberwolves (17v - 19d) sont 13e à l'Ouest, tandis que le Heat (17 v - 18d) est 7e à l'Est.

CJ dropped 35 PTS in three quarters for the @trailblazers home victory! #RipCity pic.twitter.com/JS4LFMjwTq — NBA (@NBA) 31 décembre 2018

KAT becomes the only player in @NBAHistory with that stat line or better since 1973-74 (when steals and blocks were first tracked) in the @Timberwolves victory! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/RDN6kE29Jh — NBA.com/Stats (@nbastats) 31 décembre 2018

(nxp)